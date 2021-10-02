المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم السبت، عن احتدام المعارك بين الجيش واللجان الشعبلية وبين مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية شنت هجوم كبير على مواقع مرتزقة العدوان في جبهة العلم.

وأضافت المصادر، عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع جديدة في مأرب خلال الساعات الماضية، منها حويشيان والدركال.

ونوهت المصادر، أن لاصحة لمن ينشرون بان قوات مرتزقة العدوان استعادت حويشيان او حتى الدركال، وحملتهم مسؤولية من قتلوا وجرحوا من المغرر بهم من المرتزقة على ايدي قوات الجيش واللجان الشعبية بسب الأخبار الكاذبه.

على ذات السياق، تستمر المسيرات اليمنية في قصف اهداف داخل العمق السعودي، أخرها كان قصف مناطق في خميس مشيط.

وكان غرد مواطنون سعوديون أمس الجمعة، عن سماع دوي انفجارات في المنطقة الجنوبية للملكة وتحديدا في جيزان.

وزعمت وسائل إعلام سعودية، اعتراض مسيرة مفخخة في خميس مشيط وأخرى في جيزان، قادمة من اليمن.