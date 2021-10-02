المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم السبت، عن تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية في معاركها مع قوات مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على معسكر الخشينا ومفرق ام ريش بالكامل، والتي كانت بقبضة مرتزقة العدوان الأيام الماضية.

على ذات السياق، أكدت مصادر قبلية، عن نجاح الجيش واللجان الشعبية في التصدي لزحوفات قوات مرتزقة العدوان، على مناطق الدركال ـ حويشيان على حدود مـأرب الشمالية مع الجوف فجر اليوم واستمر لعدة ساعات.

وأضافت المصادر، أنه تم مصرع عدد من قيادات وجنود مرتزقة العدوان، أثناء صد الزحف، عرف منهم:

-القيادي المرتزق/عرفج قائد المرواني

-المرتزق دارس حسن محيي

-المرتزق أسامة عرفج حمد هضبان