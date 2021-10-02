المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية لحكومة الإنقاذ الوطني، الإستاذ حسين العزي، عن أحداث عدن، والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين مابين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال.

وقال حسين العـزي في تغريدة له على تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، نتابع بقلق شديد الأوضاع المأساوية لأهلنا في عدن جراءالأحداث الدامية التي تدور رحاها بين أجنحة الشرعية الزائفة.

ودعى العزي ميليشيات الإصلاح والإنتقالي إلى تصفية حساباتهم بعيدا عن الأهالي وعدم المساس بحياة المدنيين، وحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولية إزاء إعترافه المستمر بشرعية الفاسدين.