المشهد اليمني الأول

“خاص”

اسطوانة اليهود تتكرر

اليهودي مردخاي كيدار بالأمس الجمعة غرد على تويتر بتغريدة جاء فيها: “ايران تقصف المدن الاذربيجانية”، وهي معزوفة الشيطنة المعتادة من تحالف الظالمين قبل استهداف الطرف الآخر، فايران تقصف المدن ياغارتاه وايران تجري مناورات على اراضيها وهي نفس الاسطوانة للخونة والعملاء والمرتزقة في اليمن وقولهم: المليشيات الحوثية تقصف المناطق السكنية وتقتل النساء والاطفال في عدن وتعز تنزف وبقية السيناريو الصهيوني معروف.

واليوم السبت صرح النائب في الكونغرس الأمريكي”إليوت إنجل” بتصريح جاء فيه: “ان أذربيجان وافقت على طلب إسرائيل استخدام أراضيها لضرب المنشآت النووية الإيرانية “وبذلك تتضح اهداف فتح جبهة جديدة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن اين..؟ من جمهورية اذربيجان ذات الغالبية الشيعية والتي يحكمها الرئيس “الهام “بن “حيدر علييف” عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي الراحل.

اذربيجان بالاستفزاز

آذربيجان تقوم باول خطوة استفزازية تجاة ايران وانطلاقا من اراضيها غزت جغرافيا جمهورية أرمينيا وبدأت بإغلاق الحدود البرية بين أرمينيا وايران وقطع خط الترانزيت التجاري البري بين ايران والقوقاز وأوروبا، واستفزاز سائقي الشاحنات الايرانية لتقويض الإقتصاد الإيراني ضمن العقوبات الأمريكية على ايران ويتزامن ذلك مع إنشاء قواعد عسكرية اسرائيلية في اذربيجان.

وعلى ذات السياق قام اردوغان بارسال 1500من الدواعش الى اذربيجان وايران تستعشر خطر وجود الصهاينة والدواعش والاخوان التكفيريين على حدودها اضافة الى الخنق الاقتصادي المُستجد.

ايران ترد بالمناورات

بدون موعد سابق ايران اعلنت يوم امس الجمعة عن بدء مناورات عسكرية ضخمة قرب الحدود مع أذربيجان وسط تصاعد التوتر بين البلدين، حيث قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن التدريبات تشارك فيها وحدات المدفعية ووحدات مدرعة وطائرات مسيرة وهليكوبتر، انطلقت قرب معبري بلدشت وجلفا الحدوديين مع أذربيجان.

ونقلت وسائل الاعلام الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله: إن المناورات العسكرية الايرانية على أراضيها هو جزء من السياده الوطنية، ورئيس اذربيجان إلهام علييف يهدد بإشراك قوى دولية وإقليمية في حال تمادت إيران في المناورات العسكرية التي بدأتها قرب الحدود بين البلدين.

الجمهورية الوراثية الصهيونية

اذربيجان ذات غالبية من الطائفة الشيعية الكريمة و من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م نالت اذربيجان استقلالها وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي “حيدر علييف” هو اول رئيس لجمهورية اذربيجان وثاني رئيس هو الابن “الهام حيدر علييف”.

والموساد الصهيوني بالسيطرة على جمهورية “علييف “و لتصبح كيان صهيوني بامتياز وهنااختفت كل المفردات الطائفية والسياسية التي تستعمل لتمزيق الامة الاسلامية وتقسيم الاوطان العربية باستثمار خطاب الكراهية الوارد من تل ابيب وقولهم: الصراع بين الشيعة والسُنة ومحاربة التمدد الشيوعي والعلماني الكافر ثم ثورات ربيع الاخوان ضد ديكتاتوريات الجمهوريات الوراثية.

كُنْ ماشئت والمحراب تل ابيب

اليوم في اذربيجان الشيعية تجد الداعشي جنبا الى جنب الجندي الشيعي الاذري، اليوم في اذربيجان العلمانية تجد الاخواني يقاتل جنبا الى جانب الماركسي.

اليوم تتخندق امريكا واسرائيل وتركيا والسعودية والاخوان والدواعش مع جمهورية اذربيجان الشيعية الوراثية في تحالف واحد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية المقاومة للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والمقدسات الاسلامية وذلك هو مربط الفرس.

كُنْ ماشئت واتخذ اليهود وامريكا اولياء، وانت الشرعية كل الشرعية

كُنْ ماشئت بالطائفة والاحزاب بشرط الانبطاح لواشنطن وتل ابيب فانت الديمقراطية كل الديمقراطية

كُنْ جمهوري مُعتل الآخر بالتوريث

كُنْ تأسلم اخواني وداعشي و تكفيري

كُنْ نظام ملكي وراثي فاسد بملاهي الخمور والراقصات

كُنْ الخليفة غير المُنتظر للاخوان والدواعش

كُنْ هنادي الرديني بالمخالفة للفطرة الانسانية

كُنْ ما شئت وبالولاء لبريطانيا واليهود وأنت

الاسلام والصحابة وسُنّة محمد بن عبد الوهاب وبطاعة ولي الامر من المؤسس عبد العزيز بن سعود الى الحفيد بن سلمان وقبل ذلك:

أنت الخلافة اللاسلامية بنظام الملوك من بني امية الى بني عصمان وصعتر والزانداني

أنت الجمهورية من صالح عفاش الى احمد علي وطارق الى الحفيد عفاش بن عفاش المؤسس

ولتذهب كل المفاهيم والمبادئ الى ام قشعم وابو لهب الزمان والمكان من الماضي للحاضر.

قف المستقبل للمُتقين المؤمنين

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

2 اكتوبر 2021م