المشهد اليمني الأول

قيّم اجتماع في صنعاء، اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى، مستوى العمل الميداني للرقابة على تنفيذ القائمة السعرية وعملية بيع الخبز بالكيلو جرام في أمانة العاصمة والمحافظات.

واستعرض الاجتماع، بحضور رئيس الدائرة الاقتصادية في مكتب الرئاسة عصام الشرعي ووكلاء وزارة الصناعة لقطاعي التجارة الخارجية عبد الله نعمان والتجارة الداخلية بسام الغرباني ووكيل شؤون المكاتب والفروع محمد الهلاني ووكيل أمانة العاصمة علي شريم، تقارير حول الرقابة الميدانية اليومية على تطبيق القائمة السعرية وبيع الخبز بالكيلو جرام.

وأشار وزير الصناعة إلى الجهود المبذولة في إعداد القائمة السعرية الجديدة، والتحديث المستمر لها، والمتابعة الميدانية لمستوى تنفيذها، وكذا تفعيل الرقابة على المخابز والأفران، للتأكد من التزامها بآلية البيع بالوزن.

وأوضح أن تقييم مستوى أداء مكاتب الصناعة، وتعاون السلطات المحلية في المحافظات والمديريات في الرقابة على الأسواق، يهدف إلى تلافي أوجه القصور والسلبيات، وتعزيز الإيجابيات لتحقيق الأثر والنجاح المطلوب لحماية المستهلك.

ولفت إلى أن اهتمام الوزارة بحصول المستهلك على احتياجاته من الخبز بأنواعه يأتي في إطار تنفيذ الأولويات العشر .. مشدداً على ضرورة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالمخالفات السعرية، واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.

وأشاد الوزير الدرة بتفاعل المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات مع قرار بيع رغيف الخبز بالكيلو جرام .. لافتاً إلى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية وتعزيز الثقافة الاستهلاكية بأهمية بيع وشراء الخبز بكافة أشكاله بالكيلو جرام.

من جهته، أشاد رئيس الدائرة الاقتصادية في مكتب الرئاسة بجهود وزارة الصناعة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات في حماية المستهلك.

وأكد أهمية تعاون السلطات المحلية مع جهود الوزارة، انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي والميداني، لإنجاح الرقابة، ومنع التلاعب والغش التجاري من قِبل بعض ضعفاء النفوس.

وأبدى الشرعي الاستعداد لتذليل أي صعوبات تواجه وزارة الصناعة ومكاتبها، والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات.

فيما استعرض وكلاء قطاعي التجارة الخارجية والداخلية وشؤون المكاتب والفروع جهود تطبيق القائمة السعرية وتحديثها أولاً بأول، وتقييم مستوى تعاون السلطات المحلية، ومدراء المديريات مع الوزارة ومكاتبها، للارتقاء بالعمل الميداني الرقابي وحماية المستهلك.

كما تم استعراض تقارير مدراء مكتبي الصناعة في الأمانة إبراهيم عبد القادر وصنعاء فهد الغرباني والعمليات الرئيسية في وزارة الصناعة نجيب العذري، حول سير العمل الميداني لمتابعة تطبيق القائمة السعرية، وبيع الخبز بالكيلو جرام، وآلية استقبال البلاغات والشكاوى عبر الرقم المجاني للوزارة ١٧٤، أو التطبيق الإلكتروني.

وناقش الاجتماع تقرير المستشار الإعلامي في الوزارة، حسن الوريث، حول الخطة الإعلامية والتوعوية لتطبيق آلية بيع وشراء الخبز بالكيلو جرام، وتحسين جودته وتعزيز ثقافة المستهلك بأهمية ذلك، والأهداف والأنشطة التي تشملها الخطة الإعلامية.

وتم التأكيد على تكثيف العمل والجهود، والتحديث المستمر للقائمة السعرية، ومتابعة مدى الالتزام من قِبل المخابز والأفران في بيع رغيف الخبز بالكيلو جرام بالأسعار المحددة.

حضر الاجتماع مدير حماية المستهلك عبد الله الضاعني، ومدير تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار قيس الطشي.