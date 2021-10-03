المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر عسكرية في مأرب، أن دائرة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة المرتزقة، أحالت قبادات عسكرية تابعة لها الى نيابة المنطقة العسكرية الثالثة ليواجهو حكم الاعدام.

وأكدت المصادر، احالة الاستخبارات العسكرية، ضابطين وجنديين، ككبش فداء بتهمة الخيانة وتسليم جبهة صرواح للجيش واللجان الشعبية.

وأضافت أن القيادة العسكريه تحمل الضباط والجنود مسؤولية سقوط معسكر كوفل وهيلان والمشجح والبراء والضيق، وغيرها في مديرية صرواح.

وذكر المصدر، أسماء الضباط والجنود الذين تم احالتهم للنيابة ليلقوا حتفهم بالإعدام وكانوا حسب المصدر:

-المرتزق العميد/عبده أحمد الحبيشي

-المرتزق العقيد/محمد قاسم علوة (استخبارات صرواح)

-المرتزق النقيب/فيصل حمود الجراش

-المرتزق ملازم1/بلال علي الجعفري

-المرتزق صادق علي محمد الحبيشي