المشهد اليمني الأول
كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن صدور قانون ينظم علاقة المؤجر والمستأجر.
وقال الـحوثي، في تغريدة له على تويتر رصدها المشهد اليمني الأول: “شكرا لمجلس النواب الموقر تم التصويت على قانون تنظيم علاقة المؤجر والمستاجر “.
ودعا محمد علي الحـوثي وسائل الاعلام إلى نشره والعمل على توعية المواطن به.
شكرا لمجلس النواب الموقر
تم التصويت على قانون تنظيم علاقة المؤجر والمستاجر
ادعوا الاعلام الى نشره و العمل على توعية المواطن به
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 2, 2021