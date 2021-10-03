المشهد اليمني الأول

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن صدور قانون ينظم علاقة المؤجر والمستأجر.

وقال الـحوثي، في تغريدة له على تويتر رصدها المشهد اليمني الأول: “شكرا لمجلس النواب الموقر تم التصويت على قانون تنظيم علاقة المؤجر والمستاجر “.

ودعا محمد علي الحـوثي وسائل الاعلام إلى نشره والعمل على توعية المواطن به.