المشهد اليمني الأول

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن صدور قانون ينظم علاقة المؤجر والمستأجر.

وقال الـحوثي، في تغريدة له على تويتر رصدها المشهد اليمني الأول: “شكرا لمجلس النواب الموقر تم التصويت على قانون تنظيم علاقة المؤجر والمستاجر “.

ودعا محمد علي الحـوثي وسائل الاعلام إلى نشره والعمل على توعية المواطن به.

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