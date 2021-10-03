المشهد اليمني الأول

إشعال مبادرة مأرب.. مشائخ ووجهاء مأرب يصدروا بيان حاسم حول مبادرة السيد عبد الملك الحوثي ويسلموا نسخة لصنعاء ونسختين لسلطان عمان وناطق أنصار الله

أعلن كبار مشائخ مأرب ووجهائها، اليوم الأحد، ترحيبهم بمبادرة السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي وذلك خلال مؤتمر صحفي لهم بالعاصمة صنعاء.

واكد بيان قبائل مارب تلاه الشيخ حسين حازب احد وجهاء مشائخ مراد بمارب تسليم نسخة من بيان الترحيب بالمبادرة لمكتب السيد القائد ونسختين للوسيط العماني والناطق الرسمي لانصار الله.

واوضح البيان، أن مبادرة السيد القائد ومنذ إعلانها أوجدت حراكاً واسعا وقدمت التنازل الكبير لأجل اليمن ووضعت أبناء مأرب جميعاً أمام مسئولية كبيرة، مشددا على أن مبادرة السيد عبد الملك الحوثي تعني إيقاف نزيف الدماء والاحتراب.

وأشارت قبائل مأرب إلى أن بيان الترحيب سبقه التواصل بين عدد من مشايخ المحافظة في صنعاء ومأرب وعواصم خارجية.

ولفت البيان إلى أن “العدو وعبر من يقفون معه من أبناء جلدتنا استطاع أن يحول المحافظة إلى قاعدة له، ونقطة انطلاق لمهاجمة صنعاء ومحافظات الجمهورية”.

وشدد البيان أن الكرة أضحت في ملعب الطرف الذي يقف مع قوى العدوان، ومن يرفض المبادرة عليه أن يتحمل مسئولية ما سيترتب على ذلك.