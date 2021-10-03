المشهد اليمني الأول

عدن على صفيح ساخن.. حسين العزي يكشف معلومات خطيرة عن تمكن زوارق من الدخول الى كريتر وبمعيتها أسلحة وذخائر وانتظار ساعة الصفر

علق نائب وزير الخارجية اليمنية لحكومة الإنقاذ، الإستاذ حسين العزي، حول أحداث كريتر وأدلى بمعلومات خطيرة.

وغرد حسين العزي عبر حسابة بتويتر رصدها المشهد اليمني الأول، قال فيها: بحسب المعلومات مجاميع موالية للإصلاح تمكنت عبر زوارق من الدخول الى كريتر وبمعيتها كميات من الاسلحة والذخائر.

وأضاف العزي، وتشير المصادر الى أن المئات في المعلا والشيخ عثمان تم وضعهم في حالة تأهب وينتظرون ساعة الصفر.

واختتم تغريدته بقوله أن الوضع هناك خطير للغاية ولانملك سوى القول رحماك يارب يالباسمة عدن وأهلها الطيبين.

بحسب المعلومات مجاميع مواليةللإصلاح تمكنت عبر زوارق من الدخول الى كريتر وبمعيتها كميات من الاسلحة والذخائر وتشير المصادر الى أن المئات في المعلا والشيخ عثمان تم وضعهم في حالة تأهب وينتظرون ساعة الصفر

الوضع هناك خطير للغاية ولانملك سوى القول رحماك يارب يالباسمة عدن وأهلها الطيبين — حسين العزي (@hussinalezzi5) October 3, 2021

وكان اندلعت أمس السبت، اشتباكات في مدينة كريتر، أودت بحياة العشرات من المواطنين بين قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.