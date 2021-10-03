المشهد اليمني الأول

لأب يلتحق بولده.. أنباء عن مقتل رئيس أركان الحرب صغير بن عزيز وإعلان حالة طوارئ في مستشفى الهيئة بمدينة مأرب

يتناول ناشطون إعلاميون، عن مصرع رئيس أركان حرب حكومة المرتزقة صغير بن عزيز عبر معارك مع الجيش واللجان الشعبية في مأرب.

وقالت مصادر في مأرب، أن مدير شرطة امن محافظة مارب يقوم بعملية افراغ مستشفی الهيئة بمدينة مارب من المرضی والجرحی، كما تم اخراج الموظفيين الاداريين.

وأضاف المصدر، أنه تم تطويق المستشفی بحزامين امنيين، ومنع الدخول والخروج ماعدی محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة فقط.

ولم يتم تأكيد مقتل رئيس أركان حرب المرتزقة صـغير بن عزيز من مصدر رسمي.

وكان أكدت مصدر قبلية مؤكدة، عن مقتل ولد رئيس أركان الحرب (ابن صـغير بن عزيز) بصاروخ باليستي في مأرب.