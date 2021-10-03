المشهد اليمني الأول

مجزرة مأرب.. اعلامي مرتزق يوصل معلومات استخباراتيه لصنعاء لتقصف اجتماع قيادات بينهم رئيس أركان الحرب ابن عزيز بعدة باليستيات ومستشفى مأرب يكتض بقتلى وجرحى (تفاصيل مأساوية)

أفادت مصادر قبلية في مـأرب، اليوم الأحد، عن استهداف تجمع قيادات عسكرية رفيعة من المرتزقة في مأرب بينهم رئيس أركان حرب المرتزقة صغير بن عزيز.

وأكدت المصادر، إعلان مستشفى الهيئة في مأرب حالة طوارئ وقالت: أن مدير شرطة امن محافظة مارب يقوم بعملية افراغ مستشفی الهيئة بمدينة مـأرب من المرضی والجرحی، كما تم اخراج الموظفيين الاداريين.

وأكدت مصادر قبلية، مصرع وإصابة العشرات من العسكريين بينهم قيادات رفيعة، كرئيس الأركان صغير بن عزيز.

واتهم إعلامي المرتزقة، إعلامي تابع للمرتزقة، بأنه تسبب في قصف تجمع القيادات العسكرية في مـأرب اليوم.

وكان غرد الإعلامي المرتزق، عيسى الشفلوت أمس، تغريدة يتسائل فيه، عن غياب صغير بن عزيز، وقال لم يظهر بن عزيز إلا ربع ساعة لإيقاد شعلة سبتمبر، ثم اختفي، في إشارة الى انشغاله بعمل هام.

وكشف الناشط الماربي نواف حمد ناصر، تغريدة المرتزق عيسى الشفلوت، في اشارة انه السبب بإعطاء معلومات استخباراتية للجيش واللجان الشعبية لإستهداف التجمع بصاروخ باليستي.