المشهد اليمني الأول

ستبدأ غدا المحكمة الجزائية محاكمة 206 متهمين اخطر عصابة لتزوير المحررات من الامناء الشرعيين ومنتحلي صفة الامناء.

وتعد قائمة المتهمين من أخطر عصابة لتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والخاصة.

وكانت النيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة احالت ملف قضية هذه العصابة للمحاكمة منتصف سبتمبر الماضي وعلى ذمتها 206 متهمين بجرائم تزوير بلغت 400 واقعة.

والمتورطين في العصابة هم 251 متهما فيما لاتزال الأجهزة الأمنية مستمرة في متابعة المتهمين الفارين من وجه العدالة.

ولاتزال ايضا التحقيقات مستمرة في بقية قضايا التزوير المحالة إلي النيابة من البحث الجنائي وعددها 33 قضية، مضبوط فيها 212 بصيرة مزورة و54 سجل مسودات بصائر مزورة يستخدمها المنتحلين لصفة الأمناء الشرعيين في جرائمهم.