المشهد اليمني الأول

بلغ الإعصار شاهين اليابسة في سلطنة عمان، حيث توفي 4 أشخاص، بينهم طفل، بالفعل جراء الفيضانات.

وفي وقت سابق، علقت عمان رحلات جوية من وإلى مطار العاصمة مسقط. وغمرت المياه بعض شوارع العاصمة العمانية بسبب هطول أمطار غزيرة.

وأمرت السلطات العمانية بإخلاء المناطق الأكثر عرضة لخطر العاصفة على الساحل الشمالي للبلاد السبت. وطلبت من سكان تلك المناطق التوجه إلى الملاجئ التي توفرها الدولة.

يُذكر أن إعصار شاهين خلف عشرات المصابين وتسبب في خسائر مادية في إيران أثناء مروره بسواحل البلاد السبت، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العمانية تحذيرها رقم 4 بشأن الإعصار الذي جاء فيه: “بدأت التأثيرات المباشرة للإعصار شاهين صباح اليوم الأحد على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة (50-110 ملليمترات)”.

وأشارت إلى أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر توضح أن هناك الكثير من المخاطر المتعددة بسبب الإعصار شاهين.

وحذرت الهيئة من إمكانية استمرار الأثر السلبي للإعصار على محافظتي مسقط والباطنة بأمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح قوية خلال الأحد، متوقعة وصول “التأثير المباشر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة”.

ودعت السلطات الناس إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن المناطق المنخفضة. وحذرت أيضا من دخول البحر خلال هذه الفترة.

واتخذت السلطات العمانية إجراءات احترازية من شأنها امتصاص الأثر السلبي الحاد لإعصار شاهين.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تضمنت الإجراءات قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرا لاقتراب عين إعصار شاهين من منطقة دخولها اليابسة وتحسبا لغزارة الأمطار المتوقعة مع شدة الرياح المصاحبة لها وحرصا على سلامة الأرواح.

ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة التعجيل في عملية إخلاء منطقة الحي التجاري ومنطقة لولاج بالقرم وسوف يتم قطع التيار الكهربائي تفاديا لأي خطر.

وأعلن قطاع الخدمات الأساسية في عمان عن قطع التيار الكهربائي احترازيا عن عدد كبير من المناطق في عمان تفاديا لأي خطر قد يشكله استمرار سريان التيار وسط هذه التقلبات الجوية العنيفة.