المشهد اليمني الأول

قال رئيس لجنة الاعتصام بالمهرة الشيخ علي الحريزي ان طائرة مسير تجسسيه تابعة للمخابرات البريطانية سقطت في المهرة.

وقال الحريزي في تغريده له على “تويتر” هذه المسيرة نوع ايروفيرونمينت آر كيو-20 بوما تتبع المخابرات البريطانية سقطت في الغيضة قبل ساعات.

وأضاف الحريزي جنود المحتل السعودي ارسلوا عملائهم من مطار الغيضة ليأخذوا حطام الطائرة وكان الحريزي كشف في وقت سابق عن تواجد قوات أمريكية وبريطانية في المهرة واستحداثها لمعسكرات وان ضباط تابعين للعدو الصهيوني يتواجدون في مطار الغيضة.

وأكد ان المقاومة الشعبية ستعمل بكافة الوسائل حتى خروج الاحتلال مؤكدا على أن الاحتلال الاجنبي في المهرة وسقطرى يجب أن يرحل مهما كانت التضحيات ومن اليمن بشكل عام.