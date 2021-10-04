المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية وستكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت وحجة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

كما تشمل الأمـطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت.

وأشار إلى احتمال هطول أمـطار متفرقة بعضها غزيرة على السواحل الغربية، الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصحهم بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمـطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

كما حذر سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار أو تكوّن الضباب.

وأفاد المركز بأن كمية الأمـطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ذمار: 23 ملم، حجة: 15.6، السدة: 13.3، الحديدة: 9، إب : 6.5، المحويت: 4.5، المعافر: 2.6، تعز: 2.5، صرفيت: 2.4، عتق: 1، وريمة 1ملم.

ولفت إلى أن أمطار متفاوتة الشدة هطلت على أجزاء متفرقة من السلسلة الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.