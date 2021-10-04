المشهد اليمني الأول

نجحت وساطة قبلية بمحافظة البيضاء، في إنهاء قضية قتل بين آل العبيدي بمدينة البيضاء، وآل العاقل الحمري من أبناء

وخلال استقبال الوساطة أعلن أولياء دم المجني عليه حسين صالح العبيدي، العفو عن الجناة صالح علي العاقل، وحسين العاقل الحمري، لوجه الله تعالى، وتقديرا للحضور من القيادات التنفيذية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية.

ونوه أعضاء الوساطة التي تقدمها وكيل وزارة الإدارة المحلية احمد الشوتري ووكيلي المحافظة احمد السيقل ومحمد المسمري والمشرف الاجتماعي بمدينة البيضاء عبدالقادر الريامي، بموقف أولياء الدعم العافي، والحريص على روابط الأخوة، وإنهاء الخلاف تنفيذا للتوجيهات قائد الثورة لتعزيز وحدة الصف.