المشهد اليمني الأول

كارثة تحل على العدوان.. أكثر من 2000 قتيل وجريح وتدمير نحو 200 آلية “تفاصيل مرعبة”

كارثة تحل على العدوان.. أكثر من 2000 قتيل وجريح وتدمير نحو 200 آلية “تفاصيل مرعبة”

تكبد تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته خلال شهر سبتمبر المنصرم، خسائر مادية وبشرية فادحة في مختلف الجبهات العسكرية.

وأفادت مصادر عسكرية للمشهد اليمني الأول، أن الخسائر البشرية كانت لمرتزقة يمنيين وسودانيين وسعوديين، موضحاً أن الخسائر المادية تنوعت مابين إسقاط طائرات تجسسية صغيرة وكبيرة، وإعطاب وتدمير آليات ثقيلة، وأسلحة ثقيلة ومتنوعة.

ولفتت المصادر إلى أن الخسائر توزعت على عدة جبهات، تتقدمها مختلف جبهات مأرب، وجبهات جيزان.

وأكدت المصادر، تجاوز الخسائر البشرية للعدوان 2000 قتيل وجريح من المرتزقة اليمنيين، والمرتزقة السودانيين، وجنود النظام السعودي.

وبينت المصادر، تنوع الخسائر المادية، بين إحراق مخازن أسلحة، واسقاط طائرات تجسسية، وتدمير وإعطاب أكثر من 190 آلية وأسلحة ثقيلة.

وأشار المصدر إلى انهيارات واسعة في صفوف مرتزقة العدوان، مكنت مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من إحراز تقدمات كبيرة خلال الشهر الماضي، وتمكنهم من تحرير مناطق واسعة منها ما تم إعلانها عبر القوات اليمنية المسلحة.