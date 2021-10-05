المشهد اليمني الأول

الفيسبوك تزف بشرى لمستخدميها.. عودة تطبيقات الفيسبوك والواتساب والإنستجرام بعد توقفها لساعات لهذا السبب

نشرت قناة الجزيرة خبرا عاجلاً عن عودة تطبيقات شركة فيسبوك، تطبيق الفيسبوك، والواتساب، وذلك بعد توقفها لساعات بسبب خلل فني تمت معالجته بنجاح.

وكان توقفت خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” عن العمل في اليمن ومختلف بلدان العالم.

وعادت خدمة الفيسبوك والواتساب في بعض البلدان، كأمريكا ودولة قطر، بينما نجد في اليمن لم تعد بعد.

وقال الخبراء أن عودة الفيسبوك والواتساب ستكون تدريجية بين البلدان، ا لشبب الذي يوضح عدم عودتها في اليمن.

ونقلت وسائل اعلامية ان مستخدمين في أنحاء مختلفة من العالم افادوا ، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب”.

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات