المشهد اليمني الأول

نشرت قناة الجزيرة خبرا عاجلاً عن عودة تطبيقات شركة فيسبوك، تطبيق الفيسبوك، والواتساب، وذلك بعد توقفها لساعات بسبب خلل فني تمت معالجته بنجاح.

وكان توقفت خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” عن العمل في اليمن ومختلف بلدان العالم.

وعادت خدمة الفيـسبوك والواتساب في بعض البلدان، كأمريكا ودولة قطر، بينما نجد في اليمن لم تعد بعد.

وقال الخبراء أن عودة الفيـسبوك والواتساب ستكون تدريجية بين البلدان، السبب الذي يوضح عدم عودتها في اليمن.

ونقلت وسائل اعلامية ان مستخدمين في أنحاء مختلفة من العالم افادوا ، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيـسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات “فيـسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب”.

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات