المشهد اليمني الأول

أفادت نيويورك تايمز أن موظفو فيسبوك لم يتمكنوا من الوصول إلى الخوادم لمعالجة التعطيل بسبب عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية.

وحسب مصادر، بلغت خسائر مارك من تطبيقاته، مايقدر بـ7 مليار دولار وذلك خلال ساعات فقط.

وكشفت تقارير إعلامية، أن معلومات شخصية لما يزيد عن مليار ونصف مستخدم عللى فيسبوك تعرض للبيع على منتدي القراصنة الآن.

وأضافت التقارير، أنه من المحتل أن يمكن الإختراق مجرمي الإنترنت والمعلنين المشبوهين من استهداف مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن البيانات تحتوي على اسم المستخدمين والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والجنس ومعرف المستخدم.

وأكدت أنه تم الحصول على البيانات الشخصية من خلال تجريف الويب، ويمكن استخدامه في هجمات التصيد والإحتيال والاستيلاء على الحساب.