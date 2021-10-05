المشهد اليمني الأول

عاجل.. تطبيق غوغل وأمازون يلتحق بالفيس والواتساب والإنستقرام وخبراء تقنيون يصرحون: الفيسبوك لم يتعطل الفيسبوك اختفى

نشرت قناة الجزيرة، نقلا عن رويترز: شكوى مستخدمين عن خلل في غوغل وأمازون.

وأكدت، خسائر في شركة غوغل وشكرة أمازون اثر خلل فني طرأ عليهما، وبسبب تعطل الفيسبوك.

وأفادت مصادر، عن أن مستخدموا التيك توك يشكون من خلل فني، وكذلك بدأ خلل فني في تطبيق سناب شات وشكوى من مستخدموه.

كان ذلك بعد تعطيل تطبيقات الفيسبوك والواتساب والإنستقرام بساعات.

وأفادت نيويورك تايمز أن موظفو فيسبوك لم يتمكنوا من الوصول إلى الخوادم لمعالجة التعطيل بسبب عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية.

وعلق خبراء تقنيون على تعطيل الفيسبوك قائلين: ان الفيسبوك لم يتعطل، الفيس بوك اختفى، في اشارة الى عجز شركة الفيسبوك من التقدم في حل المشكلة، أو حتى الوصول الى الخوادم.

وكشفت تقارير إعلامية، أن معلومات شخصية لما يزيد عن مليار ونصف مستخدم عللى فيسبوك تعرض للبيع على منتدي القراصنة الآن.

وأضافت التقارير، أنه من المحتل أن يمكن الإختراق مجرمي الإنترنت والمعلنين المشبوهين من استهداف مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.