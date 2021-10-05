المشهد اليمني الأول

نشرت قناة الجزيرة خبرا عاجلاً عن عودة تطبيقات شركة فيسبوك، تطبيق الفيسبوك، والواتساب، وذلك بعد توقفها لساعات بسبب خلل فني تمت معالجته بنجاح.

وأكدت قناة الجزيرة، عودة الفـيسبوك الى الخدمة بينما الواتساب لازال خارج الخدمة ولم يعود حتى الآن.

وعادت خدمة الفيـسبوك في الكثير من البلدان بينما الواتساب لم يعود سوى في بعض البلدان كالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وسائل اعلام، تعطل الواتساب مرة أخرى في الولايات المتحدة، وذلك عقب عودته للعمل لدقائق معدودة.

وقال الخبراء أن عودة الفيـسبوك والواتساب ستكون تدريجية بين البلدان، السبب الذي يوضح عدم عودة الواتساب في اليمن.