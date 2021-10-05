المشهد اليمني الأول

جريمة بشعة.. الإنتقالي يرتكب جريمة الحرازي بعد حريمة السنباني في نقطة طور الباحة (وهكذا قتل)

ذكرت مصادر اعلامية ان مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا قتلت الحرازي شاب من تعز على ذات الطريقة التي اعدمت فيها المغترب اليمني العائد من امريكا عبدالملك السنباني وبذات النقطة التي تشهد جرائم يومية ما يشير إلى حصول مرتكبي تلك الجرائم على حصانة من المجلس.

وأضافت المصادر بأن نقطة ما يسمى باللواء التاسع صاعقة المتمركزة في طور الباحة، وسيئة الصيت، اوقفت سيارة تابعة لمنظمة اطباء بلا حدود قادمة من مركز للمنظمة في إب وفي طريقها إلى عدن وقامت بتفتيش العاملين الذين كان بحوزتهم مبالغ مالية لشراء سيارة من عدن.

وقام افراد النقطة بإطلاق النار على العاملين ما اسفر عن مقتل احدهم ويدعى عاطف الحرازي وينتمي إلى مديرية جبل حبشي. كما قامت تلك العناصر بنهب المبالغ المالية.

وتعد الجريمة الجديدة ثاني جريمة اشتهرت به فصائل الانتقالي في اللواء التاسع وهي واحدة من عشرات الجرائم التي ارتكبت ولم تصل إلى وسائل الاعلام.

ويشير استمراء افراد هذه النقطة بجرائم القتل والتقطع والنهب بشكل يومي إلى حصولها على حصانة من المجلس الذي لا يزال يعطل سير المحاكمة في قضية عبدالملك السنباني الذي اعدمته ذات العناصر بعد نهب مبالغ مالية بحوزته.