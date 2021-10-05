المشهد اليمني الأول

بلغ عدد الصيادين المحتجزين في سجون المرتزقة والسلطات الارتيرية والعدو السعودي 908 تم الفراج عن 827 صيادا.

وقال وزير الثروة السمكية محمد الزبيري في تصريح له ان عدد الصيادين المفرج عنهم من سجون السلطات الارتيرية بلغ 637 صـيادا من أصل 696 فيما تبقى في سجونها 23 صيـادا.

وأضاف الزبيري ان عدد الصـيادين المحتجزين في سجون العدو السعودي بلغ 114 صـيادا تم الافراج عن 58 صـياد وتبقى في سجون العدو السعودي 56 صيـادا فيما بلغ عدد الصـيادين المحتجزين في سجون مرتزقة العدوان 98صـيادا تم الافراج عن 96 وتبقى في سجون المرتزقة صـيادين 2.

وأشار الزبيري الى ان 21 قارب صيد محتجز لدى السلطات الارتيرية تم الافراج عن 6 قوارب وتبقى 15 قاربا محتجزا لديها.

وطالب وزير الثروة السمكية وزارة الداخلية وخفر السواحل وحقوق الانسان واللجنة الوطنية لشؤون الاسرى بتفعيل اللجنة العليا المعنية بالصـيادين المختطفين.