المشهد اليمني الأول

رغم الحصار المطبق.. وصول طائرة إلى مطار صنعاء الدولي

رغم الحصار المطبق.. وصول طائرة إلى مطار صنعاء الدولي

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تحمل على متنها لقاحات خاصة بالأطفال دون العام.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري، أن الشحنة تحتوي على 53 ألفاً و 430 فيالة خاصة بلقاح شلل الأطفال و 75 ألفاً و 620 فيالة للقاح الحصبة والحصبة الألمانية و 140 ألف من لقاح الشلل الفموي.

وأشار إلى أن اللقاحات تستهدف الأطفال ما دون العام و تستخدم للتطعيم الروتيني في جميع المرافق الصحية بالجمهورية. وتلقت طائرة الشحن نوع DC-9 كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي، مؤكداً جهوزية المطار الفنية والتشغيلية.