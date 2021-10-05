المشهد اليمني الأول

العاصمة صنعاء تصدر قرار حاسم حول بعض السيارات ومن أجل المواطن اليمني وهذا ماسيحدث خال الأيام القادمة..

العاصمة صنعاء تصدر قرار حاسم حول بعض السيارات ومن أجل المواطن اليمني وهذا ماسيحدث خال الأيام القادمة..

وجه القاضي عصام الماوري وكيل نيابة المرور الإدارة العامة للمرور والأجهزة الأمنية المختصة في العصامة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بإخلاء الشوارع من الخردوات والسيارات المتهالكة.

وقال القاضي عصام الماوري وكيل نيابة المرور أنه تم إلزام مالكي تلك السيارات بسحبها من الشوارع كونها تسبب ازدحام وسبب رئيسي للحوادث المرورية.

وأضاف القاضي الماوري، أنها أصبحت مقلبا للنفايات ومكانا لتكديسها مما يلحق اضرار كبيرة بالبيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للعاصمة.