المشهد اليمني الأول

مأرب.. تقدم كبير للجيش والجان وهزائم وانسحابات كبيرة بصفوف المرتزقة ولواء يصرح باعترافات خطيرة (تفاصيل خطيرة بالفيديو)

معارك مأرب.. تقدم كبير للجيش واللجان وهزائم وخيانات وانسحابات كبيرة بصفوف المرتزقة ولواء يصرح باعترافات خطيرة (تفاصيل خطيرة بالفيديو)

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الثلاثاء، عن تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية في معركته مع مرتزقة العدوان في مأرب.

وأضافت المصادر، اشتعال المعارك اليوم في منطقة ملعاء بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان بجبهة مأرب.

وأضافت المصادر، أن هناك انسحابات كبيرو بصفوف مرتزقة العدوان على مستوى جبهات مأرب.

وكشف الناشط الماربي نواف حمد ناصر بفيديو للشيخ المرتزق اللواء بحيبح، عن انسحابات كبيرة في صفوفهم.

#مأرب

الشيخ اللواء مفرح بحيبح يعترف أن هناك انسحابات وخيانه في الجبهات بيع وشراء#نواف_حمد_ناصر pic.twitter.com/iV1IcFdtY2 — نواف حمد ناصر #مأرب (@0___5____0) October 5, 2021