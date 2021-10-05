المشهد اليمني الأول

دعت وزارة الصناعة والتجارة المواطنين إلى شراء رغيف الخبز بالكيلو جرام وأجزائه وفقاً للقرار الجديد.

وأكد وزير الصناعة عبد الوهاب الدرة أن قرار وزارة الصناعة بالبيع والشراء للخبز بالكيلو جرام، يهدف إلى تطوير عمل المخابز والأفران وتحسين جودة الخبز ومنع التلاعب في السعر والوزن.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت مصفوفة متكاملة لمتابعة تنفيذ قرار بيع رغيف الخبز بكافة أشكاله بالوزن.. لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية المركزية والسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات للمساعدة في تنفيذ القرار والنزول للرقابة على المخابز والأفران.

وذكر أن الرقابة الميدانية تشمل تقييم مدى التزام المخابز ويصاحبها أنشطة توعوية تشترك فيها وسائل الإعلام والخطباء والمرشدون ومنظمات المجتمع لتعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين بأهمية شراء الخبز بالكيلو جرام.

ولفت إلى أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لضمان لتحقيق الأهداف المنشودة بتحويل البيع والشراء للخبز بالوزن إلى ثقافة وممارسة يومية للمواطنين وأصحاب الافران ومراكز ومنافذ البيع.

وشدد على أصحاب المخابز والأفران الالتزام بالبيع بالكيلو جرام والسعر المحدد.. مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب بقوت المواطن وسيتم اتخاذ الاجراءات الصارمة ضد المخالفين.

وأهاب الوزير الدرة بالمواطنين التعاون مع الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وكذا السلطات المحلية والإبلاغ عن أي مخالفات للأسعار والمواصفات أو الاشتراطات الصحية على الرقم المجاني للوزارة ١٧٤ والتطبيق الإلكتروني لتلقي البلاغات والشكاوى.