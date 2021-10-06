المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال ال24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، الى استمرار هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية احياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، غرب صنعاء، غرب عمران ،غرب ذمار خلال فترتي الظهيرة والمساء.

كما تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأفاد المركز بهطول أمطـار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها ،متوقعاً ان تشتد حالة عدم الاستقرار في الاجواء خلال اليومين القادمين يرافقها غطاء واسع من السحب وزيادة في غزارة الأمطار على مناطق واسعة من البلاد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمـطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمـطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

كما حذر من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمـطار أو تكون الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية.