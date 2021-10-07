المشهد اليمني الأول

زامل يا رسول الله

عيسى الليث

كلمات عبدالسلام المتميز

يا رسول الله

في مولد رسول الله

وبمنهج كتاب الله

نثبت في سبيل الله

يبقى الندا

طول المدى

ماننثني ونميل

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فينا صَدَق قول النبي

يا شعب الأنصار الأبي

نبقى معك

بانتبعك

في درب أبوجبريل

و بْكل إصرار

رغم الأخطار

نهتف بشعار لبيك

ياسيدي

بك نهتدي

بك نقتدي

وارفع يدي

بالموت لاسرائيل

ماننثني ونميل

في درب ابوجبريل

لبيك لبيك يا رسول الله

لبيك لبيك يا رسول الله

رايتنا إلهية

وبحكمة يمانية

روحية جهادية

منا الوفا

للمصطفى

رغم ابرهة والفيل

وبروح قرآنية

تبقى الهمم ثورية

عهد وقسم

في كل دم

والجيل يتبع جيل

من عمق النار،

وألَم وحصار،

نهتف بشعار، لبيك

رغم العنا

تبقى هنا

قدوة لنا

بجهادنا

ما نقبل التذليل

ما ننثني ونميل

في درب أبو جبريل