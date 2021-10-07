المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الخميس عن احتدام معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان على مستوى جبهات مأرب.

وأضافت المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على مواقع جديدة في جبهة الجوبة جنوب مأرب، وفرار كبير للسلفية في فشل كبير للإستقطابهم من قبل ميليشيا الإصلاح.

وأكدت المصادر، سيطرة الجيش واللجان الشعبية الأيام الماضية على مواقع ملعا ويثوب وام ريش ومفرق ام ريش ومعسكر الخشينا، وسد الغيل والمغره برقاء الغيل والاذينه برقاصرم ونصير والزاحم والقاهر، وتقدم كبير الى مركز الجوبة لتحريرها بالكامل.

وقالت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية، أستهدف تجميع قيادات لمرتزقة العدوان في معسكر صحن الجن، تسبب الإستهداف بمصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قيادات رفيعة.

على ذات السياق، تستمر القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير باستهداف مواقع حساسة داخل العمق السعودي، فقد تم استهداف مطار أبها بالأمس، واليوم تم إطلاق باليستي ومسيرة على خميس مشيط.

وكما هي عادة التحالف، في كل ضربة باليستية يزعم اعتراض الباليستيات والمسيرات، ويحدث بأن يتداول إعلاميون سعوديون مشاهد لإحتراق مطارات ومعسكرات العمق السعودي، بعد إعلان الإعتراض مباشرة.