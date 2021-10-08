المشهد اليمني الأول

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي، اليوم الخميس، عن انشاء محاكم ونيابات في كل مديريات العاصمة صنعاء.

وقال الحـوثي، في تغريدة على تويتر رصدها المشهد اليمني الأول، بأن المحاكم والنيابات المزمع انشاؤها كي تختص كل مديرية بمحكمة ونيابة.

وأشار الحـوثي إلى أنها ستحد من الاشكاليات وتنازع الاختصاص وتقرب العدالة للمواطن وتلامس التطلعات وتضيف قفزة في الأداء.