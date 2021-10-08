المشهد اليمني الأول

عاجل.. الحوثي يزف بشرى سارة لمواطني صنعاء ويعلن عن إنشاء مؤسسات في كل مديريات العاصمة صنعاء

عاجل.. الحوثي يزف بشرى سارة لمواطني صنعاء ويعلن عن إنشاء مؤسسات في كل مديريات العاصمة صنعاء

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي، اليوم الخميس، عن انشاء محاكم ونيابات في كل مديريات العاصمة صنعاء.

وقال الحوثي، في تغريدة على تويتر رصدها المشهد اليمني الأول، بأن المحاكم والنيابات المزمع انشاؤها كي تختص كل مديرية بمحكمة ونيابة.

وأشار الحوثي إلى أنها ستحد من الاشكاليات وتنازع الاختصاص وتقرب العدالة للمواطن وتلامس التطلعات وتضيف قفزة في الأداء.