المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. حسين العزي يكشف مايحصل في جبهة العبدية بمأرب ويعلن عن تأمين ممرات إنسانية وهذا ماعرضه لمقاتلي الطرف الآخر

علق نائب رئيس الوزراء الإستاذ حسين العزي، اليوم الخميس عن تأمين ممرات إنسانية في جبهة العبدية بمأرب.

وقال عبر تغريدة في تويتر رصدها المشهد اليمني الأول، تم تأمين ممرات إنسانية لأهلنا الكرام في العبدية وعرضنا أيضا على المقاتلين المتواجدين السلام والإخاء أوالخروج الآمن مع التحفظ فقط ع العناصر الخطرة المعروفة بانتمائها للقاعدة.

وأضاف العزي: حرصا منا على إعادة تأهيلهم وحماية المجتمع من شرهم وكل هذا التباكي الإنساني هو فقط من أجل هذه العناصر الشريرة.