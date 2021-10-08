المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الجمعة، عن احتدام معارك شديد اليوم في جبهة الجوبة بمأرب بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية اقتحمت الجوبه من عدة محاور، وسيطرت على مواقع جديدة خلال الساعات الماضية، والتي كانت بقبضة قوات مرتزقة العدوان.

وتداولت وسائل إعلام تابعة للمرتزقة، أن الاعلامي المرتزق شاجع محمد المظفر رفع إحداثيات للجيش واللجان الشعبية لقصف اجتماع قيادات في معسكر صحن الجن، أودى بعشرات الجرحى والقتلى.

وغرد الناشط الإعلامي علي النسي، في تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، قوله: الاعلامي المرتزق شاجع محمد المظفر يتحدث عن الوزراء الواصلين الى مارب ويؤكد ان الاجتماع لا قائم ومستمر؟!؟!

وأضاف النسي ساخرا: هذا هو رفع البلاغات والاحداثيات والشغل الصح!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل.

الاعلامي شاجع محمد المظفر يتحدث عن الوزراء الواصلين الى مارب ويؤكد

ان الاجتماع لا قائم ومستمر؟!؟! هذا هو رفع البلاغات والاحداثيات والشغل الصح!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل#علي_النسي pic.twitter.com/Uu5PG1cIMr — علي النسي (@aalnaasi) October 7, 2021

وكان أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بالأمس باليستي على اجتماع قيادات في معسكر صحن الجن، تسبب في عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات رفيعة.

على ذات السياق، أفادت مصادر قبلية، عن احتدام معارك شديدة، اليوم الجمعة، بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في جبهة مفرق البيضاء، دون تفاصيل أكثر عن ذلك.