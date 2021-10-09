المشهد اليمني الأول

مع احتدام المعارك في جبهة الجوبة، جنوب مأرب، بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان، أرسل الشيخ الهيثم منصور نمران رسالة الى قبائل مراد وأهالي الجوبة.

وأفادت مصادر قبلية، أن الرسالة جاءت لبراء ذمة الشيخ الهيثم منصور نمران، حيث جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

من الشيخ الهيثم منصور نمران الى قبائل مراد

الى اهلهنا وربعنا واصحابنا في الجوبه خاصة ومراد عامة الذين لازالو يتوهموا ويعتقدوا ان هذة الحرب حرب مذهبية او داخلية او حرب فئة معينه.

ندعوكم من باب المخوة والصحب بعيدا عن السياسة والانتمائات الشخصية والحزبية ان تحكموا بالعقل والمنطق وان يعودوا الى جادة الصواب وان تعرفوا ان هذة الحرب حرب تدميرية لليمن من الخارج، وبتأمر دولي واقليمي لزرع الفتن والذهاب باليمن الى حروب اهلية لاتخدم الطرفين.

ومن هذا المنطلق، نجدد دعوتنا الى قبائلنا الشرفاء ان نحافظ على حقن الدماء وان نقوم جميعا بااتخاذ القرار لتجنيب مديرتنا من ويلات الحرب ولمنع نزوح الأسر من منازلهم ولمنع دخول اي طرف من التحصن داخل القرى.

كما ندعو اخوتنا وربعنا المغرر بهم الذين لازالو يقاتلوا ويستخدمهم العدو وقود بشرية ان يعودو الى جادة الصواب ويحكموا بالعقل والمنطق وان يعودوا الى منازلهم معززين مكرمين في أمن وأمان لانهم اخوتنا وربعنا وكرامتهم من كرامتنا وخيارنا السلام والعفو العام.

ونأمل منكم التواصل معنا في اي وقت

ونسال من الله عزوجل ان يوفقنا في مايحب ويرضى

والله من وراء القصد

الهيثم منصور نمران

وكان تداول إعلاميين رسالة الشيخ، منهم الناشط الماربي نواف حمد ناصر، وذلك لإيصالها الى كل مقاتل لازال يتبع مرتزقة العدوان ضد أبناء بلدة.