المشهد اليمني الأول

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بصواريخ في سماء ريف حمص.

وتصدت الدفاعات الجوية لصواريخ أطلقت من “التنف” باتجاه محيط مطار “التيفور” بريف حمص. واصیب 6 جنود سوريين جراء غارات صهیونیة على موقع التيفور العسكري.

وقال مصدر عسكري سوري انه “حوالي الساعة ٣٣ ،٩ من مساء اليوم نفذ العدو الصهيوني عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف العسكري برشقات من الصواريخ بإتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى.

وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.