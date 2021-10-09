المشهد اليمني الأول

وقع إنفجار بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة سعيد آباد بولاية قندوز عندما كانوا المصلين يؤدون صلاة الجمعة داخل المسجد، وحسب ما ورد ان الانتحاري كان يحمل حزاما ناسفا وفجر نفسه وسط المصلين من اتباع آل البيت.

وأسفر تفجير انتحاري في مسجد سعيد آباد بولاية قندوز في أفغانستان حتى الان استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 200 آخرين.

وتبنت جماعة “داعش” الوهابية على حسابها في تليجرام مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدا في شمال شرق أفغانستان.

على ذات السياق، أكد المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، أن السلطات تدين التفجير الذي استهدف الجمعة مسجدا في ولاية قندوز بأفغانستان، وتوعدت بمعاقبة المسؤولين. وقال: “تدين الإمارة الإسلامية بشدة هذا العمل الشنيع وتتعهد بالعثور على المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة ومعاقبتهم”.

وبحسب مجاهد، فقد “وصلت قوات خاصة إلى موقع الانفجار، ويجري التحقيق في الأمر”. من جهتها، ذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن ممثل محلي للحركة، أن “انتحاريا هو من نفذ الانفجار”.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، سعيد خوستي، وقوع الانفجار، لكنه شدد على أن “عدد الضحايا غير معروف”.

وقبل عدة أيام، أعلن تنظيم “داعش” الوهابي مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لـ”طالبان” ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.