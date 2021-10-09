المشهد اليمني الأول

اطلقت مصلحة الدفاع المدني تحذيراتها للمواطنين من الاقتراب من سائلة صنعاء، نتيجة اقتراب السيول الجارفة.

واطلقت المصلحة صفارات الإنذار المبكر وحذرت المواطنين من الإقتراب والدخول الى السائلة كما توجه فريق الغوص والإنقاذ بالإنتشار على ضفاف السائلة لحماية المواطنين من السيول الجارفة جراء الأمطار التي منّ بها المولى عز وجل على العاصمة صنعاء يومنا هذا والمستمرة الى الان.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقع هطول أمطـار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية والمناطق الساحلية والصحاري خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة تصاحبها العواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من لحج جنوباً إلى صعدة شمالاً وكذلك الهضاب الداخلية.

وحذر المركز المواطنين من غزارة الأمـطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان والعواصف الرعدية في تلك المحافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وحث المركز على ضرورة الابتعاد وعدم عبور ممرات ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وإيواء الحيوانات والنحل والطيور وتفقد المنازل سيما الطينية القديمة منها وكذلك شبكات تصريف المياه في المدن.