المشهد اليمني الأول

شُيعت بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء العقيد علي صالح سليمان والمقدم عادل حمود الدقري والمقدم محمد راجح الحاضري و الرائد زيد علي الباشة و الرائد محمد يحيى السريحي و الرائد نور الدين بندر العمري والنقيب محمد احمد ملاهي والنقيب أسامة علي يحيي النهمي والملازم أول محمد علي الاغربي والملازم اول عارف يحيي أحمد حزام السرو والملازم اول حاشد صالح صغير جمعان والملازم أول بشير محمد القشري والملازم أول عبداللطيف عبدالله الشهري والملازم أول عبدالله علي الشهري والمساعد هايل محمد واصل والمساعد حسن قاسم يحيي فريدل والمجاهد يحيي محمد العبدلي.

وخلال مراسم التشييع التي تقدمها عضو مجلس النواب حامد ناجي منصور وعضو مجلس الشورى أحمد مرشد الزبيري ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح ووكيل محافظة صنعاء مانع الاغربي ووكيل محافظة عمران أمين صالح فراص وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وأهالي وأقارب الشهداء.. أشاد المشيعون بالمواقف الوطنية التي قدمها الشهداء الأبرار وزملائهم من أبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يتصدون لتحالف العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.