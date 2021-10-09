المشهد اليمني الأول

مأرب على صفيح ساخن.. احتدام معارك شرسة بعدة جبهات والسيطرة على مواقع جديدة قريبة من مركز الجوبة وقرارات جديدة بسبب خيانات وفرار جماعي اثر خسائر قيادات بارزة بينهم ألوية (تفاصيل وأسماء)

مأرب على صفيح ساخن.. احتدام معارك شرسة بعدة جبهات وهجوم واسع يحرر مواقع جديدة قريبة من مركز الجوبة وقرارات جديدة بسبب خيانات وفرار جماعي اثر خسائر قيادات بارزة بينهم ألوية (تفاصيل وأسماء)

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم السبت، عن احتدام معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان علي جبهات غرب وجنوب مأرب.

وأكدت المصادر، تقدم كبير لقوات الجيش واللجان الشعبية، حيث سيطرت على مواقع جديدة في جبهات جنوب مأرب، في اقتراب سريع من مركز الجوبة.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت بهجوم واسع على تباب شراع بقلان وأكملت سيطرتها على السلاسل الجبلية الغربية وعددا من القرى في الشرق.

وجاء الهجوم عقب فتح الجيش واللجان الشعبية منافذ وممرات آمنة لأبناء العبدية وعرضها على قوات مرتزقة العدوان التي تتحصن فيها الخروج الآمن مع التحفظ فقط على العناصر الخطرة المعروفة بانتمائها إلى تنظيم القاعدة حرصاً على اعادة تأهيلهم وحماية المجتمع من شرهم، وفق نائب وزير الخارجية حسين العزي.

وحسب المصادر، تسبب الهجوم بمصرع وإصابة قيادات بارزة لمرتزقة العدوان، يصل عددهم حوالي 8 قتلى واكثر من 15 مصاب، وفرار كبير لمن تبقى من مرتزقة العدوان اثر الهجوم الواسع للجيش واللجان الشعبية.

وقالت المصادر، تسبب الهجوم بمصرع القيادي البارز ياسر العكب العمري، وذلك باستهداف طقم بصاروخ حراري في جبهة خرفان مادى الى مصرعه واحراق الطقم. واصابة رئيس عمليات اللواء 26 القيادي المرتزق/ عبدالله الفجغمي الجناحي المرادي اليوم في الجوبة.

وأشارت مصادر قبلية، الى بدء معارك جديدة من نقطة الصفر شمال منطقة واسط بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في مأرب.

على ذات السياق، أفادت مصادر قبلية، عن قرارات وتعينات جديدة في جيش مرتزقة العدوان، بتهمة التورط بالخيانات والفشل، وذلك بعد تساقط المواقع بيد الجيش واللجان الشعبية.

وتستمر معارك مأرب بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان، في تقدم كبير لقوات الجيش واللجان الشعبية المقتربة من مركز الجوبة لإكمال تحريرها.