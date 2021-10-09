المشهد اليمني الأول

كشف الناطق الرسمي باسم اللواء26 لواء المرتزق مفرح بحيبح، المـرتزق عبدالوهاب سيف بحيبح الجوبه بخسائر كبيرة لمرتـزقة العدوان في مأرب.

وأوضح الـمـرتزق عبد الوهاب عبد الوهاب، أن قوات المـرتزقة في مارب خسرت الكثير بعد انسحاب الإمارات.

وقال أن العدو الحقيقي هو من اسقط جبهات نهم والجوف ومراد والبيضاء ولايزالون في مناصبهم إلى اليوم دون حساب!! وأشار الى الفار هادي والمـرتزق محسن، واتهمهم أنهم هم سبب الفشل.