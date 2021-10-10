المشهد اليمني الأول

نشر الناشط الإعلامي على النسي، فضيحة للاعلام السعودي حول ادعائة اصابة مدنين في استهداف مطار جيزان يوم أمس.

وقال النسي في تغريدة له على حسابة بتويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، أن الإعلام السعودي يتحدث عن10مصابين مدنيين (مسافرين وعمال) جراء استهداف مطار جيزان يوم امس!!

وأوضح النسي أن التلفزيون اليوم عرض اليوم مشاهد لجرحى عسكريين؟!

ونشر فيديو لأخبار السعودية يوضح زيارة العسكرين المصابين من استهداف مطار جيزان بالأمس.

وكان أستهدف سلاح الجو المسير يوم أمس، مطار جيزان بطائرتين مسيرتيين، زعمت وسائل اعلام تحالف العدوان إعتراضهن.