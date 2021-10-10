المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. حسين العزي يرد على حساب الحدث اليمني وعلى عشرات المواقع وينفي كل مانشر عنه

علق نائب وزير الخارجية، حسين العزي على اتهامات المرتزقة، حول تداولهم خبر اعفاء عقاراته من الضرائب والزكاة.

وقال العزي في تغريدة له على تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، للمرتزقة: كذبتم ورب البيت/ لقد كان عليكم أن تصدقوا ولو في إسمي ع الأقل!!

وأضاف العزي، ثم من أين لكم كل هذه البشاعة حتى تفكرون مجرد التفكير بالقدح في نزاهة إنسان يمني يسكن بالإيجار ويستمد قوته فقط من إنحيازه المطلق لشعبه ووطنه؟! وتابع: لابل لماذا السؤال!!

واختتم العزي تغريدته بقوله: (أنتم مرتزقة وحسب وهذا يكفي لأن يحتقركم الجميع).