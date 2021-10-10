المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر، عن اعفاء وزارة دفاع حكومة المرتزقة، فجر اليوم الآحد، اللواء المرتزق اللواء/مفرح بحيبح من منصب قيادة جبهة الجوبه.

وأضافت المصادر، أن وزارة الدفاع تعين بدله العميد المرتزق /ذياب القبلي بسبب تهاوي الجبهات!!

وحسب المصادر، فقد غادر موكب مفرح مديرية الجوبه الليلة بموجب وساطة قبل ان تطبق قوات الجيش واللجان الشعبية، الحصار عليه في الجوبه وتوقف في منطقة “الجرشة” ليلقي اخر نظرة على الجوبه!!

 

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