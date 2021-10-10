المشهد اليمني الأول

أعلنت الشركة اليمنية للنفط، فجر اليوم الآحد، أنه سيتم ابتداء من اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021م تشغيل جميع محطات الشركة في مختلف المناطق.

وأضافت شركة النفط، أن البيع سيكون بالسعر الرسمي (سعر اللتر (425) ريال وسعر الدبة 20لتر (8500) ريال).

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تعبئة المحطات من الكمية الواصلة إلى ميناء الحديدة على السفينة المفرج عنها مؤخراً (جي تي فريدوم) والمخصصة للاستهلاك العام.

وأكدت أنه سيتم اعتبارا من بعد غد الاثنين 11 أكتوبر 2021م، تشغيل المزيد من المحطات بما يشمل جميع عواصم المحافظات والمدن الكبيرة والإعلان عنها يومياً في الموقع الرسمي والصفحات والقنوات الرسمية التابعة للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.