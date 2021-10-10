المشهد اليمني الأول

شاهد لحظة الإغتيال.. محاولة فاشلة لإغتيال أحمد حامد وقتلى وجرحى ومكون آخر يكشف عناصر الإغتيال وأحمد حامد يتوعد بالإنتقام (التفاصيل بالفيديو)

شاهد لحظة الإغتيال.. محاولة فاشلة لإغتيال أحمد حامد وقتلى وجرحى ومكون آخر يكشف عناصر الإغتيال وأحمد حامد يتوعد بالإنتقام (التفاصيل بالفيديو)

أفادت مصادر اعلامية في عدن ان سيارة مفخخة انفجرت بحي حجيف بالتواهي، كانت تستهدف محافظ عدن المرتزق أحمد حامد لملس.

وأضافت المصادر ان انفجار السيارة تم لحظة مرور موكب عدد من المسؤولين المرتزقة بينهم محافظ عدن التابع لحكومة المرتزقة.

وحسب مصادر إعلامية، سقط ضحايا من الصحافيين والإعلاميين في الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن التابع لحكومة المرتزقة احمد لملس.

وأكدت المصادر، أن احمد بوصالح السكرتير الصحفي لمحافظ عدن التابع لحكومة المرتزقة والمصور طارق مصطفى ضمن قتلى التفجير الذي استهدف محافظ عدن ووزير الزراعة ومرافقيهم.

الإنتقالي يكشف عناصر الإغتيال

صرح الإنتقالي، أنه قبل اكثر من شهر، وحسب المعلومات المتوفرة لديه، أدارت قيادات مرتزقة بارزة من جماعة الإصلاح الاخوانية عملية استقدام عناصر إرهابية ملاحقة دولياً بطرق تهريب بحرية غير مشروعة عبر منفذ قنا بمحافظة شبوة.

وتم نقل هذه العناصر الارهابية الى عدن بطرق تخفي وتمويه منها إرتداء ملابس نسائية لزعزعة أمن واستقرار عدن ومحافظات الجنوب واستهداف قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدنية والعسكرية.

وحسب الإنتقالي: أن ابرز هذه العناصر القيادية الارهابية:- المرتزق ميلود صالح التونسي الملقب (ابو احمد التونسي)، والمرتزق سيف الارشاد الافغاني، والمقدم/ محمد النقيب، حسب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية

لملس يتوعد

على ذات السياق، أكد محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، لـ”RT”، أن من ارتكب التفجير العنيف الذي استهدف موكبه وعددا من المسؤولين هو “عدو السلام”.

وقال المرتزق أحمد حامد لملس، نحن في هذه المهمة بالتأكيد سنواجه الإرهاب ودعاته، ولكن لن يثنينا على الإطلاق ذلك”، مشيرا إلى أن “أعداء الاستقرار والتنمية هم من ارتكبوا هذا العمل”.

وعما إذا كان هناك جهات معينة يمكن تسميتها هي التي قامت بهذا التفجير، أجاب المرتزق لملس: “كل الجماعات الإرهابية المعادية.. نحن نبحث ونتأكد”.

وعن الإجراءات المتخذة، قال المرتزق لملس: “الأجهزة الأمنية الآن تقوم بالتحري والمتابعة، وهناك معلومات ستعرض في حينها.. أجهزة الأمن تقوم بمهامها منذ لحظات الانفجار، وسنزود أهلنا بالمعلومات أولا بأولٍ”. وأوضح أن “هناك إجراءات احترازية بخصوص هذه العمليات”.

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