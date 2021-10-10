المشهد اليمني الأول

نشر الناشط الإعلامي أنس القاضي في تغريدة له في تويتر: في مثل هذا اليوم استشهد جيفارا في بوليفيا من قبل فرقة القبعات الخضراء في القوات الخاصة الأمريكية التي تشكلت خصيصا لمتابعة تحركاته الثورية، وهي ذاتها التي تشارك في العدوان على بلادنا واعلن الأمريكيون عن وجودها في جيزان.

رد عليه أخر:

استشهد جيفارا!! على أساس أنه أعلن إسلامه!! أول مادخل كركاس!!

قلبه خالد بن الوليد في لحظة استشهد!!

فرد عليه أبو جميل أنعم العبسي موضحا وضاربا الأمثال في مقال بعنوان ساخر

اخي الفاضل خلاص.. مش مُشكلة غيفارا كافر وقاتله كافر “ونكعنا منهم سالمين” واين هدى الله والصالحين من شعوب امريكا والصين بالتاريخ واليوم!!!

اخي الفاضل:

انها الفطرة الانسانية بالحق والعدل وماذنب الّذين لم يصلهم هُدى الله واعلام الهُدى في الصين وامريكا اللاتينية من قبل ومن بعد ؟ و كان البعض منهم صالحين بالفطرة الانسانية وقائمين بالحق والانصاف ومقاوميين للطغاة الباغيين في اوطانهم وبين شعوبهم، هل نقول عنهم كفار ومثواهم جهنم ؟.

وماذا عن العادلين الصالحين قبل الاسلام في مكة المكرمة مثل ابو الرسول الكريم “عبدالله “وام الرسول الكريم، “أمنة بنت وهب” وعن جد رسول الرحمة للعالمين “عبد المطلب” وعن “تبع اليماني وسيف بن ذي يزن” وعن قوم اولي قوة وبأس شديد الذين لم يدركوا رسالة خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلّ الله عليه وآله وسلم بدين الرحمة للعالمين كل العالمين.

رسول الرحمة للعالمين قال: “لو ادركت حلف (…) لكنت من أنصاره”، وهو حلف نصرة المظلوم واغاثة الملهوف قبل الاسلام. لم اتذكر اسمه فوضعت نقاطا.

اخي الكريم:

هجرة المؤمنيين الاوائل الهجرة الاولى والهجرة الثانية كانت الى الحبشة الى الملك النجاشي النصراني الذي رفض هدايا كفار قريش ورفض تسليم المهاجرين الى كفار قريش ومكة واحتضن المهاجرين بل ودفع النجاشي مهر تزويج احدى المهاجرات المسلمات في الحبشة للرسول الكريم محمد صلً الله عليه وآله وسلم ” لا اتذكر اسمها” واضنها زينب بنت جحش عليها السلام، بعد ان ترك زوجها الاسلام واعتنق النصرانية.

ولك ان تعلم ان رسول الرحمة للعالمين صلى صلاة الغائب على النجاشي النصراني الكافر بعد وفاته.

وماذا عن الكافر الراهب النصراني “بحيرى الراهب” الذي قال لابو طالب “احذر على ابن اخيك من اليهود فأن له شأن” بعدما شاهد الراهب النصراني بحيرى الكافر ومن صومعته بان هناك غمامة تظلل “الفتى محمد” اثناء رحلة تجارة صيف قافلة قريش الى الشام برفقة عمه ابو طالب.

وماذا عن سيف بن ذي يزن والقائل لعبد المطلب “ان محمد حفيده تنطبق عليه صفات وعلامات خاتم الانبياء والمرسلين ولو ادركه سيف بن ذي يزن لكان من انصاره، وكان ذلك الحوار في صنعاء عندما جاء وفد مكة وقريش الى صنعاء لتهنئة سيف بن ذي يزن باعلان تتويجه ملكا على اليمن والعرب بعد هزيمة وطرد الاحتلال الحبشي بعد عام الفيل، وكانوا غير مسلمين ولكنهم بالحق والعدل قائمين.

فهم نقول عليهم كما قال الوهابيين في عام 1745م بعد ظهور محمد بن عبدالوهاب واقترانه بمحمد بن سعود بان القوم في حالة شرك وكفر اكثر من جاهلية قبل الاسلام.. فهل نقول عنهم كما قال التنظيم العالمي للاخوان المسلمين في مصر عام 1927م، ان الدولة كافرة والمجتمع كافر.. وجاهلية قبل الاسلام يقصد بها الجهل بهدى الله التوراة والانجيل التي احتكرها وحرفها بني اسرائيل.. جاهلية الهدى وليس جاهلية القرأءة والكتابة والبلاغة فهم ابلغ العرب بالشعر والادب والمعلقات السبع مُعلقة على جدران الكعبة المشرفة.

بل ماذا نقول عمن سقطوا قتلى من ابناء اليمن وهم يقاوموا الاحتلال الروماني والحبشي قبل الاسلام.

اخي الكريم

المعيار هنا العدل ومقاومة الظالم امريكا الرأسمالية والامبريالية المتوحشة التي تستعبد شعوب امريكا اللاتينية وتنهب خيراتها وتعتبر دول امريكا اللاتينية هي الحديقة الخلفية لواشنطن هي جمهوريات الموز التي تزرع الموز وتبيعه حصريا للشركات الامريكية الرأسمالية وبثمن بخس ؟. هل علي شعوب امريكا اللاتينية الاستكانه و الانتظار حتى ياتي اليهم علم من اعلام هدى القرآن الكريم ليحررهم من رجس الاستعباد والنهب الامريكي ؟

وما ذنب الثائر غيفارا اذا لم يصل اليه هدى الله الاسلام ! ولكنه كان انساني بالفطرةالانسانية كان الى جانب الفقراء والمظلومين والمستضعفين وبخطاب ثوري ماركسي ضد الراسمالية المتوحشة.

جيفارا لا يعترف بالوطنية والقومية كان ثائرا انسانيا امميا ضد الظلم والظالمين، غيفارا جنسيته من كولومبيا، وانضم الى ثوار كوبا وطرد الحكومة العميلة لامريكا والخائنة لكوبا وبعد التحرير اصبح غيفارا وزير للصناعة في كوبا فترك الوزارة بعد اشهر فقط وانضم الى ثوار دولة بوليفيا وقال مكاني بين الفقراء والمستضعفين لنصرتهم ضد امريكا وعملائها.

واستشهد هناك بعيدا عن الوزارة بعيدا عن وطنه كولومبيا وماذا نطلق على من قتل دون العرض والمال والكرامة والعزة وهو غير مسلم ولم يصله هدى الله الرحمن الرحيم قبل وبعد الاسلام. (والدين هو يحفظ المال والعرض والارض والكرامة والعزة).

حفيد رسول الله السيد / حسن نصر الله يحفظه الله وينصره.. وفي احد خطاباته قال: نحن ضد امريكا واسرائيل ونتحالف مع من كان ضد امريكا حتى ولو كان “هوجو تشافيز الماركسي الاشتراكي ورئيس جمهورية فنزويلا”، وفنزويلا تشافيز هي من انصار فلسطين وطردت السفير الصهيوني من كاراكاس عاصمة فنزويلا ورئيس فنزويلا الحالي “نيكولاس مادرور” نصير للقضايا العربية وهو تلميذ تشافيز وتشافيز تلميذ الثائر غيفارا.

واليوم فنزويلا محاصرة من امريكا.. والجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم فنزويلا الماركسية بالنفط ..فهل نقول لايران الاسلامية انهم كفار ملحدين وحرام ولايجوز دعم الكفار الملحدين وبنفس خطاب الدواعش.. المعيار هو العدل هنا هو النجاشي الكافر العادل.. هو غيفارا العادل الثائر ايقونة الثوار ضد امريكا والصهيونية والظالمين.

الاسلام ليس عبادات وليس حفظ القرآن الكريم فقط لا غير.. فالدين المعاملة بالعدل والاحسان حتى ولو كان للحيوان، اذا كان الاسلام عبادات فالدواعش هم الاسلام فهم يؤدون عبادات الصلاة فرائض ونوافل وتراويح، اذا كان الاسلام حفظ القرآن الكريم، فالخوراج هم من حفظة القرآن الكريم تجويدا وترتيل لو كنتم تعلمون ولكنهم يكفرون ليس اصحاب الفطرة الانسانية فحسب بل يكفرون المسلمون ويقتلون من يخالفهم في المساجد فهم الشهداء والاسلام وغيرهم كفار وليسوا بشهداء وحرام اقامة الصلاة على النجاشي الكافر وهو النصراني العادل وحرام القول بغيفارا الكافر وهو العادل.

اخي الكريم:

هل تعرف تعاليم الحكيم ” وذا ” الذي ظهر في الصين وله تعاليم بعشر نقاط، لو تطلع عليها تجدها تعاليم عدل وانصاف وحق ولكن الاسلام وهدى الله لم يصل اليه.. ماعلينا من أتباعه الذي حولوا تعاليم “الحكيم بوذا” الى صنم وآله يعبد.

الكاتب اليمني المُسلم / عبد الجبار سعد الله يرحمه وفي دراسه له عن الماركسية نشرها في صحيفة الشورى اليمنية مطلع تسعينات القرن الماضي على حلقات قال فيها: لو اطلع كارل ماركس على تعاليم الاسلام لاعلن اسلامه.

دعونا من جزئية المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية لماركس.. واعلم ان كارل ماركس هو يهودي من ألمانيا ولكنه فقير معدم مستضعف عند قومه اليهود حيث الف ماركس كتاب عن قومه اليهود بعنوان “المسألة اليهودية” وقال ان المال هو “آله ورب اليهود” وقال “ان اليهود يرجعون كل شيئ يحدث للانسان من ظلم ونهب الى الرب واذا ظلمك الغني واذا نهبك الحاكم فهو من عند الله وعليك تقبل ذلك بسعة صدر وخضوع”.

مثل الوهابية اليهودية اطع ولي امرك سمو الامير السعودي حتى ولو جلدك ونهب مالك ومارس الزنا واللواط وشرب الخمر، لذلك كانت النظرية الماركسية بالاقتصاد بانتزاع المال منهم بالاشتراكية والتأميم والغاء الملكية الخاصة وبجزئية السياسة والحكم وولي الأمر فان الحكم للطبقة العاملة وطبقة الفلاحين والمثقفين الثوريين فهم يشكلون غالبية الشعب والحكم والسلطة من حقهم.

وليس من حق الاغنياء الظالمين الذين يحكمون ويظلمون بفتاوى كهنة الكنائس وحاخامات اليهود وباسم الدين والرب وكانت المادية التاريخية عن الخلق وقسمها الى مراحل واعادها للصدفة والمادة.

انا هنا لا ابرر ماذهب اليه ماركس بخصوص الحياة مادة، ولكنه فكر كيف يواجه قومه اليهود كيف يواجهه ظلم وجبروت اليهود الظالمين، وما ذنب غيفارا وبوذا اذا لم يصلهم الاسلام وهدى الله، ولكنهم كانوا بالعدل قائمين وللطغاة الظالمين مقاومين بما حصل.

بل ماذنب شعوب كالصين وامريكا اللاتينية وغيرها اذا لم يصلهم هدى الله النقي كما نزل من الرحمن الرحيم، ولكن كان هناك اناس صالحين على كل حال نطلق عليهم بفكر الفطرة الانسانية العادل.. منحاز للحق ومقاوم للباطل.

الخلاصة

المعيار هنا العدل ومقاومة الباطل، المعيار كما قال الامام علي بن ابي طالب رضوان الله عليه في عهدة لوالي مصر مالك الاشتر رضوان الله عليهم: “اعلم ان الناس صنفان اخ لك بالدين ونظير لك بالخلق” وبالتالي من لم يصله هدى الله ولا الام الهدى وكان عادل ومنصف ومحسن ومتفاني وناكر لذاته.

وسقط قتيلا بايدى الطغاة وهو مقاوم للظالمين.. نحتسبه شهيدا عند ارحم الرحمن عند الغفور الكريم.. خالق السموات والارض خالق الصيني والافريقي وامريكا العالم الجديد التي تم اكتشافها في عام 1477م تقريبا “ان الله لايضيع اجر المحسنين”.

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ

“إِنَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِینَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔینَ مَنۡ ءَامَنَ بِ

ٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُونَ”

سورة البقرة الآية ٦٢

صدق الله العظيم

تحياتي واحترامي للاعلامي المجاهد الشهم “ابو فارس” عمار صوفان

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ابو جميل انعم العبسي

10اكتوبر 2021م