المشهد اليمني الأول

خيانات واسعة بمأرب.. قيادات بارزة في حكومة المرتزقة ترتكب خيانات كبيرة بعد ساعات قليلة من إقالتها من قبل وزارة دفاع المرتزقة واستبدالها بقيادات آخرين (تفاصيل الخيانة)

كشفت مصادر قبلية من مأرب، اليوم الأحد، عن خيانة جديدة قام بها اللواء المرتزق بحيبح، وذلك بعد إقالته من منصبه بساعات قليلة.

وأكدت المصادر، أن وايت تابع للمرتزق بحيبح ينقل ذخائر متنوعه قرابة 1200 صفيحه من مخزنه في الجوبه عبر وايت كبير.

وأضافت المصادر، تحرك الوايت تجاة مدينة مأرب وفي نقطة الفلج تم القبض على الكمية من قبل قوات الأمن التابعة للمرتزقة، وبعد التحقيق مع السائق اتضح انه تابع للمرتزق بحيبح.

على ذات السياق، أوضحت المصادر، أن مرتزق آخر، اسمه الصالحي رئيس عمليات اللواء 26، قام اليوم بتحميل طقم معدلات وطقم اخر قناصات من داخل منزلة في الجوبه وتحرك مع عائلته الى تجاة المدينة للعلم.

حيث قام بتغطية الاسلحـة بعفش البيت لتغطية المعدلات والقناصـ.ـات ووضع عائلته على متن الاطقم، حتى لايتم تفتيشه في نقطة الفلج بمدينة مأرب.

وكانت أقالت وزارة دفاع حكومة المرتزقة اللواء المرتزق مفرح بحيبح، بحجة فشله في إدارة الجبهات، هروبا من العهزائم المتلاحقة لها في جميع جبهات مـأرب.

وغادر موكب مفرح مديرية الجوبه ليلة أمس، بموجب وساطة، وذلك بعد اقالته من قبل وزارة دفاع المرتزقة من منصبه في جبهة الجوبة واستبداله بقيادي جديد.

وكان تداول الخبر وسائل إعلام، وناشطين من مـأرب، كان من بينهم الناشط الماربي نواف حمد ناصر