المشهد اليمني الأول

عقد مشائخ ووجهاء محافظة مأرب اليوم الاحد لقاء موسعا في العاصمة صنعاء جددوا فيه موقفهم من مبادرة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بشأن مأرب.

وخلال اللقاء أصدر مشايخ ووجهاء مأرب بيانا جددوا من خلاله الترحيب بمبادرة قائد الثورة بشأن المحافظة داعين فيه كل من تبقى من أبناء مأرب لسرعة إعلان موافقتهم على المبادرة.

وحمل البيان الرافضين للمبادرة كامل المسئولية الإنسانية والتاريخية كما أعلن ترحيب مشايخ ووجهاء المحافظة بموقف من بادر ورحب بهذه المبادرة.

ودعا مشايخ مارب خلال اللقاء الموسع لعقد صلح عام بين كل قبائل مأرب وإحياء مبدا تهجير الأسواق والطرقات.